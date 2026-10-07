Città di Castello: la Polizia di Stato ha denunciato due persone per l'ipotesi di reato di mancata comunicazione dei dati relativi ai contratti di noleggio di veicoli senza conducente.

Cronaca

(UNWEB) Città di Castello. Personale della Polizia di Stato di Perugia, nell'ambito di controlli finalizzati alla verifica del rispetto degli obblighi previsti per le attività di noleggio di veicoli senza conducente, ha denunciato due persone per l'ipotesi di reato di omessa comunicazione dei dati relativi ai contratti di noleggio.



Nello specifico, durante dei controlli programmati presso 10 attività commerciali di autonoleggio, il personale della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza, coadiuvato dal personale della Divisione Anticrimine della Questura di Perugia e del Commissariato di PS di Città di Castello, hanno riscontrato che i titolari di due di queste non avevano assolto agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 del decreto legge 113/2018.

La normativa prevede, infatti, che, per finalità di prevenzione del terrorismo e di contrasto di specifiche ipotesi delittuose di natura associativa, gli esercenti delle attività di noleggio di veicoli senza conducente debbano comunicare, per il tramite del portale Cargos (Car Renter Guardian Operation System), i dati identificativi del soggetto che richiede il noleggio e quelli del veicolo, al momento della stipula del contratto e comunque prima della sua consegna.

Tale comunicazione consente un raffronto immediato dei dati comunicati dall'esercente con quelli conservati dal Centro Elaborazione Dati istituito presso il Ministero dell'Interno. In presenza di situazioni potenzialmente rilevanti per le finalità di prevenzione e contrasto delle figure delittuose sopra richiamate, il Centro Elaborazione Dati provvederà ad inviare una segnalazione di alert presso la Sala Operativa della Questura per le conseguenti attività di controllo.

L'inosservanza dell'obbligo è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 Euro.

Così, in una nota, la Questura di Perugia.