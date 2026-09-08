Confcommercio punta sulle imprese del Trasimeno: a Castiglione arriva Shop Survivor

Economia

Il 17 settembre al Nuovo Cinema Caporali un appuntamento dedicato a marketing, vendite e strategie per affrontare i cambiamenti del mercato

(UNWEB) Perugia. Aiutare le imprese a crescere significa anche metterle nelle condizioni di affrontare con strumenti adeguati un mercato che cambia. Cambiano i consumatori, le loro abitudini di acquisto e il modo in cui scelgono dove e come comprare. Per le attività imprenditoriali, questo significa poter contare non soltanto su prodotti e servizi competitivi, ma anche su nuove competenze e strategie.

È con questo obiettivo che Confcommercio Trasimeno porta sul territorio Shop Survivor, il format dedicato al marketing e alle strategie commerciali che giovedì 17 settembre, alle 20:30, farà tappa a Castiglione del Lago, al Nuovo Cinema Caporali.

“Abbiamo scelto di portare Shop Survivor al Trasimeno perché crediamo che sostenere la crescita delle imprese significhi anche offrire loro occasioni concrete di formazione, networking e aggiornamento”, sottolinea Mirko Salvi, presidente di Confcommercio Trasimeno.

“Le imprese si confrontano ogni giorno con un mercato in continua evoluzione e hanno bisogno di strumenti che possano aiutarle a leggere questi cambiamenti e trasformarli in opportunità. Portare iniziative di questo tipo sul territorio significa essere vicini agli imprenditori non solo nell'attività di rappresentanza, ma anche nel percorso di crescita delle loro aziende”.

Shop Survivor nasce proprio con l'obiettivo di fornire strumenti pratici per migliorare la capacità di un'attività di attrarre e fidelizzare i clienti, aumentare le vendite e rendere più competitiva l’impresa.

A condurre il workshop sarà Massimiliano Alvisi, esperto di marketing e strategie commerciali. L'appuntamento offrirà agli operatori l'occasione di confrontarsi su come valorizzare la propria attività, comprendere meglio le esigenze dei clienti e utilizzare il marketing come leva concreta per rafforzare l’impresa.

La serata prenderà il via alle 19.30 con un aperitivo e un momento di networking. Alle 20.30 inizierà il workshop.

La partecipazione è gratuita, ma è gradita la registrazione.