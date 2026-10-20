Al via domani a Perugia Orizzonti Digitali, il festival sull’IA diretto da Giorgio Metta

Economia

Inizia mercoledì 21 ottobre la IV edizione del forum. Focus di quest’anno “L’era della co-intelligenza”. Dalle 16.30 doppio incontro con il direttore scientifico Metta

(UNWEB) Perugia, - Inizia domani e andrà avanti fino a sabato 24 ottobre Orizzonti Digitali, il forum dedicato all’intelligenza artificiale, guidato quest’anno da Giorgio Metta, direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia e tra i massimi esperti internazionali nel campo della robotica e dell'AI. Promosso da Confindustria Umbria, Umbria Digital Innovation Hub, ANCE Umbria, Umbria Business School e ITS Umbria Academy, grazie alla media partnership di Rai, l’evento è pensato per fare luce su quella che a tutti gli effetti e in molti campi si preannuncia come “L’era della co-intelligenza”, tema scelto per questa quarta edizione.

Il programma di domani. Si comincia domani alle 16.30 al Teatro del Pavone di Perugia, dove il festival si aprirà con il panel “L’era della co-intelligenza. Umani e AI: una nuova alleanza cognitiva” con Giorgio Metta (direttore scientifico IIT e Orizzonti Digitali), Stefania Proietti (Presidente Regione Umbria), Massimiliano Presciutti (Presidente Provincia di Perugia) e Giammarco Urbani (Presidente Confindustria Umbria). L’incontro, preceduto da un saluto della Sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi, sarà moderato da Roberto Natale (Consigliere di Amministrazione Rai). A seguire, alle 18.00, sempre al Teatro del Pavone, “Quali prospettive per l’Umano nell’era dell’AI”, panel in cui Metta dialogherà con Massimiliano Marianelli (Rettore dell’Università degli Studi di Perugia). A moderare, Giorgio Zanchini (Rai Radio 1).

Il festival. Dopo la giornata inaugurale, tanti sono gli ospiti che si susseguiranno nei giorni a seguire: la manifestazione infatti vedrà circa 200 esperti italiani e di rilievo internazionale intervenire nei 50 panel e talk organizzati durante la quattro giorni tra Perugia e Terni. Tra loro, anche molti professionisti e ricercatori italiani con ruoli internazionali che tornano in Umbria per condividere con il pubblico la loro prospettiva lucida e visionaria sul tema dell’AI e sul suo impatto sul presente. Sei le aree tematiche individuate per parlare di intelligenza artificiale: dagli scenari di riflessione sul tema, alla sua applicazione negli ambiti della scienza e tecnologia, dallo sviluppo del management, alla sua penetrazione nella società, dalla creazione di nuovi ecosistemi all’utilizzo dell’IA nella pubblica amministrazione.

Collaborazioni. L’evento è realizzato in collaborazione con Il Cortile di Francesco, Nemetria, Ordine dei Giornalisti dell’Umbria, PerugIA Next e la Camera di Commercio dell’Umbria. Con il patrocinio del Comune di Perugia, dell’Istituto Italiano di Tecnologia, dell’Università degli Studi di Perugia, dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria, di Rai Umbria e di Rai Per la Sostenibilità ESG.

Sponsor. L’evento è reso possibile grazie al supporto dei Platinum Partner Avanade, Lexroom, Nts Project, Red Lynx e Sapienta AI; dei Gold Partner Applico, Euristica, Formula, Intesa Sanpaolo, K-Digitale, Philip Morris Italia, Sinapsi, Umana e Xteam; dei Silver Partner Alenext, Brokenice, Coface, Ecosuntek, HWG Sababa, Micra Software & Services e Uno Informatica; dei Partner Tecnici Emu e Fibraweb. Contribuiscono all’evento con i propri prodotti Birra Flea, Cancelloni, Cantina Roccafiore, Colfiorito, Famiglia Cotarella, Farchioni, Marfuga e Rocchetta. Contribuiscono al palinsesto l’Università per Stranieri di Perugia, l’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, l’Istituto Italiano Design, il CONI Umbria, l’UNITRE di Perugia e numerosi istituti scolastici del territorio.

Programma e iscrizioni. Il programma completo è consultabile sul sito Orizzonti digitali 2026 - Umbria Digital Innovation Hub . Per prenotare il proprio posto occorre registrarsi attraverso la piattaforma Eventbrite.