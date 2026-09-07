Al Centro commerciale Collestrada torna l’evento che unisce cuore, comunità e amici a quattro zampe

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Solidarietà, educazione cinofila, laboratori e attività per i più piccoli: dall’ 8 al 20 settembre un programma ricco e partecipato

(UNWEB) Collestrada (Perugia) Sulla scia dell’eccezionale successo della precedente edizione, il Centro Commerciale Collestrada ripropone il social contest dedicato agli amici a quattro zampe. Dall’8 al 19 settembre 2026 torna “Simpatia a 4 zampe”, l’iniziativa che unisce creatività, affetto per gli animali e un gesto concreto di solidarietà. Partecipare è semplicissimo: basta condividere una fotografia del proprio fedele compagno – nel suo momento più buffo, dolce o divertente – direttamente nei commenti del post dedicato sulla pagina Facebook del Centro Commerciale. Ogni scatto pubblicato si trasforma in un aiuto reale, perché per ogni foto Collestrada donerà 2 euro al Lions Club Perugia e ad AILD (Associazione Italiana Lions per il Diabete), contribuendo all’acquisto e all’addestramento di speciali cani allerta diabete, veri supporti salvavita per chi ne ha più bisogno.

Il momento clou è atteso per domenica 20 settembre, quando il Centro ospiterà la seconda edizione di “Fedeltà a 4 zampe”, una giornata interamente dedicata al mondo cinofilo, realizzata in collaborazione con CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) Cinofilia – Comitato Provinciale di Perugia, i cui esperti coinvolgeranno alle ore 17:30 i clienti in compagnia del proprio cane con lezioni di obbedienza.

Sarà presente anche lo staff del ProgettoRandagiamo®, con diverse iniziative che si svolgeranno dalle ore 10,00 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30: dimostrazioni di corretta gestione e manipolazione dell’animale durante la visita veterinaria grazie al clinical skill lab condotto dagli studenti del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, oltre a giochi ed attività a tema per i più piccoli.

Il Progetto RandAgiamo®, che promuove l’adozione dei cani ospitati nei canili valorizzando la relazione uomo-animale, durante la giornata di domenica darà la possibilità di conoscere i cani in cerca di famiglia. Nei giorni precedenti all’evento, sui canali social di Collestrada verranno pubblicate le schede di presentazione dei cani adottabili.

Durante tutta la giornata i clienti iscritti alla community Collestrada potranno ricevere un simpatico gadget dedicato al proprio amico a quattro zampe e divertirsi con la “Ruota della Fortuna”, realizzata in collaborazione con Vitakraft.

Nel Centro Commerciale Collestrada sarà registrata una puntata della trasmissione “Panorama CSEN” condotta da Antonio Caravella interamente dedicata agli amici a 4 zampe ed andrà in onda il 24 Settembre 2026 alle ore 21:00 su Retesole (canale 11 del digitale terrestre per la regione Umbria e canale 110 per Roma e Provincia) con repliche Venerdì 25 alle ore 16:15, Sabato 26 alle 24:00 e lunedì 28 alle 16:15, per raccontare al grande pubblico l’importanza del lavoro educativo con i cani e promuovere una cultura del rispetto e della responsabilità verso gli animali.

Il Centro Commerciale Collestrada, punto di riferimento più importante dell’Umbria, offre oltre 50 negozi e 9 attività di ristorazione per soddisfare ogni esigenza di shopping, con brand esclusivi e promozioni per un'esperienza indimenticabile. Inaugurato nel 1997, il Centro Commerciale Collestrada è di proprietà di Eurocommercial dal 2016, è gestito da UNOG srl.