Nessuna resti nascosta”, il 3 ottobre FDI in piazza a Perugia e Terni sarà presente l'onorevole Sara Kelany
(ASI - UNWEB)"Sabato 3 ottobre Fratelli d’Italia sarà in piazza a Perugia e Terni dalle 9 alle 13 con “Nessuna resti nascosta”, la campagna nazionale con raccolta firme sulla proposta presentata in Parlamento da FdI per contrastare l’integralismo islamico.
Alla mobilitazione umbra parteciperà anche l'Onorevole Sara Kelany, responsabile nazionale del Dipartimento Immigrazione di Fratelli d’Italia.
Una mobilitazione che Fratelli d’Italia dedica alla libertà e all’emancipazione delle donne, al rispetto delle leggi italiane e al contrasto a ogni forma di integralismo e separatismo religioso.
*Perugia: punto stampa ore 10:45 al Mercato di Pian di Massiano*
*Terni: punto stampa ore 12 in Corso Tacito*
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