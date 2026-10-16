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Comunità argentina a Palazzo Donini, l'accoglienza della presidente della Regione Stefania Proietti: "Un legame con l'Umbria da custodire e rafforzare". La delegazione ha visitato anche la mostra dedicata ai centenari francescani

Di Redazione Umbria Notizie Web 16 Ottobre 2026 – 22:09 1 min di lettura

(UNWEB) – Perugia,  Un incontro nel segno delle radici, dell'appartenenza e di un legame che la distanza non ha interrotto. La presidente della Regione Umbria Stefania Proietti accogliendo a Palazzo Donini una delegazione della comunità argentina, guidata dal presidente del Centro Umbro di Buenos Aires Ariel Lucarini, ha voluto sottolineare "il valore dei rapporti con gli umbri nel mondo e la responsabilità delle istituzioni nel mantenerli vivi, favorendo occasioni di incontro, conoscenza e partecipazione".

Nel rivolgere il benvenuto agli ospiti, la presidente ha ricordato i rapporti già avviati con la comunità argentina durante la sua esperienza di sindaco di Assisi e il legame con il Centro umbro di Buenos Aires. Una relazione che prosegue oggi alla guida della Regione, con l'impegno a riservare attenzione a tutte le comunità umbre all'estero e a valorizzarne il contributo alla promozione del territorio.

L'accoglienza a Palazzo Donini è stata accompagnata dalla visita alla mostra "Creature umbre" dedicata ai centenari francescani: un'occasione per avvicinarsi al patrimonio spirituale, storico e culturale dell'Umbria e per ritrovare, nel messaggio di Francesco, un ulteriore elemento di unione con la terra d'origine.

Nel corso dell'incontro è emerso anche il ruolo delle comunità all'estero nel far conoscere l'Umbria, le sue città e i suoi luoghi, contribuendo a suscitare interesse per un territorio che continua a rappresentare un riferimento affettivo e culturale per tante famiglie.

Da parte della delegazione è stato espresso apprezzamento per l'accoglienza e per l'attenzione riservata dalla presidente ai rapporti con gli umbri nel mondo. Un'attenzione riconosciuta come importante per dare continuità al dialogo con le associazioni e costruire nuove opportunità di incontro.

Nota della Redazione

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