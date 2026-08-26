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(ASI) Assisi. Per il quinto anno consecutivo, Assisi è lieta di ospitare le giovanili dell'Inter.

Si è cominciato con la rappresentativa femminile nel 2022, per poi avere i ragazzi delle differenti squadre.



Quest'anno sono venute, in vari momenti nel mese di agosto, l'Under 18, l'Under 16 e l'Under 15.

Ritiri serrati, con doppie sedute di allenamento, amichevoli, ma anche visite alla città e ai suoi monumenti più importanti.

Un piacersi che porta a rinnovare questo incontro tra Assisi e l'Inter ogni anno, approfondendo sempre di più la stima e la conoscenza reciproca.

Quest'anno, in particolare, la sezione di Assisi dell'Inter Club "Fedeltà Nerazzurra" di Perugia ha voluto, con determinazione, incontrare i ragazzi e lo staff, far sentire loro affetto e vicinanza sinceri.

Una sorta di accompagnamento nei loro sogni e di buon auspicio per la loro avventura umana e calcistica.

Significativa la visita della rappresentativa Under 16 alla sede del club, dove una quindicina di soci, capitanati dal fondatore Roberto Passeri, ha offerto un rinfresco, particolarmente apprezzato dallo staff e dai ragazzi.

Ragazzi, peraltro, molto ben educati, che non hanno esitato un attimo anche nel prodigarsi a firmare e a donare una maglia a un ragazzo disabile, che ne aveva fatto richiesta, fortemente innamorato dei colori nerazzurri.

Significativo anche il discorso del Mister dell'Under 15 al momento dell'incontro con i rappresentanti dell'Inter Club, i quali hanno omaggiato tutti i componenti della squadra con un Tau, il simbolo scelto da San Francesco, con il quale era solito firmarsi; momento avvenuto, tra l'altro, dopo la visita alla Basilica che ospita il corpo di Francesco e ai principali monumenti della città.

Il Mister, nel ringraziare, ha invitato i ragazzi ad apprezzare questi momenti di arricchimento culturale e questo piccolo presente, segno identitario della storia del luogo; un gesto per niente scontato e valorizzante la presenza dei ragazzi.

Sappiamo bene che tutti i club corrono ad omaggiare i grandi campioni, ma solo in pochi avvicinano e sostengono anche i giovani, i vivai delle grandi squadre.

Pregevole anche il saluto del Sindaco di Assisi, Valter Stoppini (tra l'altro presente nel salutare anche l'Under 18), venuto in occasione dell'amichevole sostenuta con la squadra Nuova Alba di San Martino in Campo, insieme all'atleta umbro Andrea Ranocchia: entrambi hanno speso belle e significative parole di incoraggiamento ai giovani protagonisti in campo.

Che dire, siamo stati testimoni di veri momenti di sport, di condivisione di valori e di sogni, nella consapevolezza di una realtà fatta di sudore, di gesti tecnici e tattici che si apprendono e si personalizzano.

La speranza è che questa sinergia che si è venuta a creare naturalmente tra Assisi e l'Inter si rinnovi di anno in anno, alimentandosi con incontri sempre più strutturati, per arrivare ad una collaborazione e ad una unità di intenti sempre più prolifici.

Seguono alcune foto che immortalano alcuni dei momenti descritti (alcune immagini sono state scattate da uno dei soci del club, Marco Buzzao).

Roberto Sannipola - Agenzia Stampa Italia