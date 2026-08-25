Assisi Calcio 2023, presentata ufficialmente la stagione sportiva 2026/2027
(UNWEB) Assisi. L'Assisi Calcio 2023 ha presentato ufficialmente la stagione sportiva 2026/2027 nel corso della conferenza stampa ospitata presso la Sala della Conciliazione di Assisi.
A moderare l'incontro è stato Francesco Bircolotti, che ha accompagnato i diversi momenti della conferenza e le presentazioni previste nel corso dell'incontro.
Ad aprire la giornata è stato il Presidente Riccardo Gaucci, seguito dai saluti istituzionali del Sindaco di Assisi Valter Stoppini, del Vicesindaco e Assessore allo Sport Veronica Cavallucci e di Roberto Damaschi, in rappresentanza del Comitato Regionale Umbria della Lega Nazionale Dilettanti.
La conferenza è quindi proseguita con la presentazione della struttura societaria dell'Assisi Calcio 2023, composta da:
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Riccardo Gaucci – Presidente
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Davin Quattrini – Vicepresidente
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Vittorio Scopetti – Vicepresidente
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Tommaso Merli – Segretario Generale
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Loris Gervasi – Direttore Sportivo
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Fabio Pagliara – Responsabile Sviluppo e Innovazione
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Bruno Nucci – Team Manager
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Alessandro Mattioli – Presidente Settore Giovanile
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Fausto Maccarelli – Magazziniere
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Giuliano Moretti – Collaboratore
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Stefano Davide Spaccini – Collaboratore
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Carlo Mancinelli – Collaboratore
Nel corso della presentazione è intervenuto Alessandro Mattioli, che ha illustrato il percorso legato al Settore Giovanile, prima di un breve sguardo rivolto al futuro del club.
La società sta infatti lavorando da tempo a un nuovo progetto di crescita e rafforzamento, pensato con una prospettiva che vada oltre il solo risultato sportivo e con l'obiettivo di costruire qualcosa di strutturato e duraturo per Assisi. I contenuti del progetto non sono stati anticipati nel dettaglio e saranno oggetto di una presentazione ufficiale nel corso dell'autunno.
Il Direttore Sportivo Loris Gervasi ha quindi introdotto la parte dedicata alla Prima Squadra, facendo da raccordo con la presentazione della rosa che affronterà la stagione 2026/2027.
ROSA 2026/2027
Portieri
Daniele Carnevali
Francesco Meriggioli
Niccolò Stacchiotti
Difensori
Mattia Bartoccioni
Gabriele Chilelli
Mario Dell'Orso
Francesco Grilli
Mattia Mancini
Giulio Moretti
Christian Rinaldi
Matteo Subbicini
Centrocampisti
Brando Bevilacqua
Fabio Fronduti
Giovanni Mammolito
Lorenzo Mattioli
Francesco Paladino
Cristian Salustri
Luca Ubaldi
Blend Zhegrova
Attaccanti
Edoardo Aronni
Nicolò De Iuliis
Mirco Tempesta
Thomas Ventanni
Presentato ufficialmente anche lo staff tecnico che accompagnerà la squadra nel corso della stagione:
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Andrea Lisarelli – Allenatore
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Francesco Migliosi – Allenatore in seconda
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Leonardo Carducci – Preparatore atletico
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Stefano Tajolini – Preparatore dei portieri
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Vincenzo Ancora – Massaggiatore
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Alfredo Albertacci – Medico
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Giuseppe De Angelis – Ortopedico
A prendere la parola è stato quindi l'allenatore Andrea Lisarelli, che ha tracciato le linee del lavoro della squadra in vista della nuova stagione.
La parte conclusiva della conferenza è stata dedicata alla presentazione ufficiale delle nuove divise da gara dell'Assisi Calcio 2023 per la stagione 2026/2027.
Per l'occasione è intervenuto Alessandro Annibale, Direttore Generale di Joma per l'Italia, partner tecnico della società.
Le nuove maglie, realizzate anche con il contributo di Federico Bellaveglia nella fase di ideazione e realizzazione grafica, rappresentano ancora una volta i colori, l'identità e il legame dell'Assisi Calcio con il proprio territorio.
La presentazione delle divise è stata inoltre l'occasione per ringraziare tutte le aziende e i partner che hanno scelto di accompagnare il club attraverso la propria presenza sul kit ufficiale della Prima Squadra.
La conferenza si è conclusa con le fotografie ufficiali che hanno riunito squadra, staff tecnico, dirigenza, rappresentanti istituzionali e partner, dando simbolicamente il via alla stagione sportiva 2026/2027 dell'Assisi Calcio 2023.
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