Assisi Calcio 2023, presentata ufficialmente la stagione sportiva 2026/2027

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(UNWEB) Assisi. L'Assisi Calcio 2023 ha presentato ufficialmente la stagione sportiva 2026/2027 nel corso della conferenza stampa ospitata presso la Sala della Conciliazione di Assisi.

A moderare l'incontro è stato Francesco Bircolotti, che ha accompagnato i diversi momenti della conferenza e le presentazioni previste nel corso dell'incontro.

Ad aprire la giornata è stato il Presidente Riccardo Gaucci, seguito dai saluti istituzionali del Sindaco di Assisi Valter Stoppini, del Vicesindaco e Assessore allo Sport Veronica Cavallucci e di Roberto Damaschi, in rappresentanza del Comitato Regionale Umbria della Lega Nazionale Dilettanti.

La conferenza è quindi proseguita con la presentazione della struttura societaria dell'Assisi Calcio 2023, composta da:

Riccardo Gaucci – Presidente

Davin Quattrini – Vicepresidente

Vittorio Scopetti – Vicepresidente

Tommaso Merli – Segretario Generale

Loris Gervasi – Direttore Sportivo

Fabio Pagliara – Responsabile Sviluppo e Innovazione

Bruno Nucci – Team Manager

Alessandro Mattioli – Presidente Settore Giovanile

Fausto Maccarelli – Magazziniere

Giuliano Moretti – Collaboratore

Stefano Davide Spaccini – Collaboratore

Carlo Mancinelli – Collaboratore

Nel corso della presentazione è intervenuto Alessandro Mattioli, che ha illustrato il percorso legato al Settore Giovanile, prima di un breve sguardo rivolto al futuro del club.

La società sta infatti lavorando da tempo a un nuovo progetto di crescita e rafforzamento, pensato con una prospettiva che vada oltre il solo risultato sportivo e con l'obiettivo di costruire qualcosa di strutturato e duraturo per Assisi. I contenuti del progetto non sono stati anticipati nel dettaglio e saranno oggetto di una presentazione ufficiale nel corso dell'autunno.

Il Direttore Sportivo Loris Gervasi ha quindi introdotto la parte dedicata alla Prima Squadra, facendo da raccordo con la presentazione della rosa che affronterà la stagione 2026/2027.

ROSA 2026/2027

Portieri

Daniele Carnevali

Francesco Meriggioli

Niccolò Stacchiotti

Difensori

Mattia Bartoccioni

Gabriele Chilelli

Mario Dell'Orso

Francesco Grilli

Mattia Mancini

Giulio Moretti

Christian Rinaldi

Matteo Subbicini

Centrocampisti

Brando Bevilacqua

Fabio Fronduti

Giovanni Mammolito

Lorenzo Mattioli

Francesco Paladino

Cristian Salustri

Luca Ubaldi

Blend Zhegrova

Attaccanti

Edoardo Aronni

Nicolò De Iuliis

Mirco Tempesta

Thomas Ventanni

Presentato ufficialmente anche lo staff tecnico che accompagnerà la squadra nel corso della stagione:

Andrea Lisarelli – Allenatore

Francesco Migliosi – Allenatore in seconda

Leonardo Carducci – Preparatore atletico

Stefano Tajolini – Preparatore dei portieri

Vincenzo Ancora – Massaggiatore

Alfredo Albertacci – Medico

Giuseppe De Angelis – Ortopedico

A prendere la parola è stato quindi l'allenatore Andrea Lisarelli, che ha tracciato le linee del lavoro della squadra in vista della nuova stagione.

La parte conclusiva della conferenza è stata dedicata alla presentazione ufficiale delle nuove divise da gara dell'Assisi Calcio 2023 per la stagione 2026/2027.

Per l'occasione è intervenuto Alessandro Annibale, Direttore Generale di Joma per l'Italia, partner tecnico della società.

Le nuove maglie, realizzate anche con il contributo di Federico Bellaveglia nella fase di ideazione e realizzazione grafica, rappresentano ancora una volta i colori, l'identità e il legame dell'Assisi Calcio con il proprio territorio.

La presentazione delle divise è stata inoltre l'occasione per ringraziare tutte le aziende e i partner che hanno scelto di accompagnare il club attraverso la propria presenza sul kit ufficiale della Prima Squadra.

La conferenza si è conclusa con le fotografie ufficiali che hanno riunito squadra, staff tecnico, dirigenza, rappresentanti istituzionali e partner, dando simbolicamente il via alla stagione sportiva 2026/2027 dell'Assisi Calcio 2023.