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Incarichi a Mons Viola, i rallegramenti del vescovo di Assisi

Di Redazione Umbria Notizie Web 10 Ottobre 2026 – 15:15 1 min di lettura

Accrocca: "Li porterà avanti con quel senso di umiltà e servizio alla Chiesa propri del carisma francescano"

(UNWEB) ASSISI – "Come pastore della Chiesa dove il caro fratello Vittorio ha mosso i primi passi e alla quale ha fatto dono delle sue notevoli capacità, gli rivolgo i miei più sentiti rallegramenti per gli incarichi ricevuti dal Santo Padre". A dirlo è il vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Felice Accrocca, dopo l'annuncio sabato 10 ottobre sul Bollettino vaticano della nomina di monsignor Vittorio Viola a Vicario Generale di Sua Santità per la Città di Vaticano, Arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e Presidente della Fabbrica di San Pietro. "Sono certo – aggiunge il vescovo - che porterà avanti questo servizio con la cura che ha già dimostrato precedentemente, con quel senso di umiltà e servizio alla Chiesa propri del carisma francescano".

Nota della Redazione

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