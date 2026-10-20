La Polizia di Stato denuncia un 39enne per le ipotesi di reato di truffa e truffa aggravata

Cronaca

(UNWEB) La Polizia di Stato di Perugia, a seguito di numerose querele e segnalazioni dei cittadini, ha denunciato per le ipotesi di reato di truffa e truffa aggravata un uomo, classe 1986, già noto alle Forze dell'Ordine per precedenti relativi ad analoghe fattispecie.

Il 39enne, nell'ultimo mese, sarebbe stato coinvolto in numerosi episodi riconducibili all'ipotesi di reato di truffa, commessi sia a Perugia che nei Comuni limitrofi, prevalentemente ai danni di persone anziane.

Le modalità con cui sarebbero stati commessi gli episodi segnalati sarebbero risultate analoghe: l'uomo, fingendosi appartenente alla Polizia Stradale per ottenere la fiducia delle vittime, paventando delle situazioni di difficoltà, avrebbe richiesto alle vittime modiche cifre di denaro impegnandosi a restituire il prestito in breve tempo.

Per convincere le vittime, in alcune occasioni, il 39enne avrebbe persino lasciato loro il numero di telefono, inviando via messaggio anche la foto del proprio documento d'identità e di un distintivo recante la scritta "Servizio di Polizia Stradale" e lo stemma della Repubblica.

Alla luce dei numerosi episodi denunciati e segnalati, il personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha effettuato specifici accertamenti, anche mediante la visione delle immagini di videosorveglianza, riuscendo attraverso le testimonianze e il riconoscimento effettuato dalle vittime a risalire all'identità dell'uomo che è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per le ipotesi di reato sopra ascritte.

Nei suoi confronti, inoltre, all'esito dell'istruttoria effettuata dal personale della Divisione Anticrimine, il Questore ha adottato il provvedimento dell'ordine di allontanamento con divieto di fare ritorno nel Comune di Perugia per la durata di 4 anni.

Così, in una nota, la Questura di Perugia.