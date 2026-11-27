Cronaca

(UNWEB) Castiglione del Lago. Prosegue l'attività di prevenzione e controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Città della Pieve, con particolare attenzione al contrasto dei reati predatori e dei fenomeni di criminalità diffusa. Nell'ambito del dispositivo di vigilanza predisposto dall'Arma, nella serata di giovedì è stato effettuato un servizio straordinario di controllo nel territorio comunale di Castiglione del Lago, esteso anche alle frazioni limitrofe.



L'attività, disposta dalla Compagnia Carabinieri di Città della Pieve, ha avuto l'obiettivo di rafforzare la presenza delle pattuglie sul territorio, prevenire possibili condotte illecite e garantire una maggiore sicurezza attraverso controlli mirati sia nelle aree del centro abitato sia nelle zone periferiche. Nel corso del servizio i militari hanno proceduto al controllo complessivo di 63 persone e 42 veicoli, effettuando verifiche finalizzate anche ad accertare il rispetto delle disposizioni previste dal Codice della strada.

Durante le attività, un giovane di 22 anni è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e di una dose di hashish. Per tale ragione è stato segnalato alla Prefettura di Perugia quale presunto assuntore di sostanze stupefacenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. L'attività di controllo ha inoltre consentito di accertare diverse violazioni al Codice della strada, per le quali sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 1.984 euro. Il servizio si inserisce nel più ampio programma di prevenzione e vigilanza disposto dall'Arma dei Carabinieri, volto a mantenere elevati i livelli di sicurezza e a contrastare le diverse forme di illegalità. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione alle aree maggiormente frequentate e alle zone periferiche del territorio di competenza.

Così, in una nota, il Comando Provinciale Carabinieri di Perugia.