Cronaca

(UNWEB) Pietralunga. Nell’ambito delle attività di contrasto ai reati predatori, i Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno proceduto all’arresto in flagranza di un uomo di 51 anni, senza fissa dimora, gravato dall’ipotesi accusatoria di tentata rapina aggravata e lesioni personali ai danni di un esercizio commerciale di Pietralunga.

L’intervento è scaturito a seguito di una richiesta pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112. Secondo la ricostruzione dei fatti svolta dai militari, l’indagato si sarebbe introdotto all’interno di un supermercato con il volto travisato da un passamontagna, impugnando una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso. Dopo aver colpito con il calcio dell’arma uno dei titolari, l'uomo avrebbe tentato di impossessarsi della borsa contenente l’incasso giornaliero. La pronta reazione dell’esercente e l’intervento di un familiare, anch'egli contitolare dell'attività, hanno consentito di bloccare e disarmare il soggetto prima dell’arrivo dei Carabinieri. Nel corso della colluttazione, sia il commerciante sia l’indagato hanno riportato lievi lesioni. La somma di denaro è stata interamente recuperata e restituita agli aventi diritto. Al termine delle formalità di rito il 51enne è stato tratto in arresto e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Perugia che coordina le indagini, è stato associato alla Casa Circondariale di Perugia-Capanne, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per la successiva udienza di convalida. Proseguono gli accertamenti investigativi, anche mediante l'acquisizione e l'analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona, al fine di definire compiutamente la dinamica dell'accaduto e verificare l'eventuale coinvolgimento di ulteriori soggetti. Il procedimento versa tuttora nella fase delle indagini preliminari; pertanto, in ossequio al principio costituzionale della presunzione di innocenza, l’indagato non può essere considerato colpevole sino alla pronuncia di una sentenza definitiva di condanna.