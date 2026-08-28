Aeroporto dell’Umbria: esito positivo del confronto tra sase e le organizzazioni sindacali, definite nuove misure per il personale

Economia

(UNWEB) Perugia. Si è concluso positivamente l’incontro tra il Presidente di SASE, Andrea Ragnetti, e le organizzazioni sindacali regionali FILT CGIL - FIT CISL - UILT UIL - UGL TA, nel corso del quale sono state definite alcune nuove misure a favore del personale dell’Aeroporto Internazionale dell’Umbria. Il confronto si inserisce nel percorso di interlocuzione avviato nelle scorse settimane sui principali temi riguardanti i lavoratori e l’organizzazione aziendale.

Tra le misure concordate figurano l’aumento di 1 euro del buono pasto, che decorrerà da settembre 2026, e il già riconosciuto bonus di 10 euro mensili per il lavaggio degli indumenti di lavoro. Quanto alle richieste sindacali di ottenere un indennizzo per il pregresso, l’azienda si è resa disponibile ad aprire un tavolo di trattativa per addivenire ad una possibile conciliazione sindacale.

È stata inoltre concordata la proroga per un ulteriore anno del Premio di Risultato, alle medesime condizioni attualmente previste. Alla scadenza, l’opportunità di mantenere il Premio ed i suoi obiettivi saranno oggetto di una nuova fase di confronto tra azienda e organizzazioni sindacali.

Tra gli ulteriori temi affrontati, SASE – società di gestione dell’aeroporto dell’Umbria – ha manifestato la propria disponibilità a valutare e sostenere eventuali percorsi di uscita per il personale prossimo al pensionamento che ne abbia interesse. Per quanto riguarda invece il pregresso relativo al mancato lavaggio degli indumenti di lavoro, il Presidente si è impegnato, previa verifica degli aspetti economici, a formulare una proposta finalizzata alla definizione bonaria della questione.

Nel corso della riunione è stata inoltre dato un aggiornamento del percorso necessario ad ottenere da tutti i soci la conferma della volontà di procedere in tempi brevi all’aumento di capitale, necessario a garantire la copertura della quota degli investimenti non finanziata attraverso risorse pubbliche. Parallelamente, la società sta portando avanti un’attività di razionalizzazione dei diversi capitoli di spesa, con l’obiettivo di coniugare sostenibilità economica, capacità di investimento e sviluppo dello scalo.

Andrea Ragnetti, Presidente di SASE SpA, ha commentato: “Il confronto con i lavoratori e con le organizzazioni sindacali rappresenta una componente importante del percorso di crescita della società. La fase di sviluppo che sta vivendo l’aeroporto richiede attenzione alle persone, qualità dell’organizzazione, equilibrio economico e capacità di programmare gli investimenti. L’obiettivo è affrontare questi temi attraverso un dialogo serio e costruttivo, nell’interesse dei lavoratori, della società e dello sviluppo dello scalo”.