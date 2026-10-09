Cinghiali, Coldiretti Umbria: "Bene l'atto di indirizzo sul monitoraggio degli effetti delle modifiche al regolamento"

Economia

La tutela delle produzioni agricole, la pubblica sicurezza e l'equilibrio del territorio, così come la prevenzione dei rischi legati alla Peste Suina Africana, impongono responsabilità, tempestività e un confronto costante tra istituzioni, mondo agricolo e soggetti coinvolti. Coldiretti Umbria continuerà pertanto a seguire con attenzione l'attuazione delle nuove disposizioni, affinché gli obiettivi auspicati si traducano in risultati concreti.

L'approvazione unanime di questo atto - sottolinea Coldiretti Umbria - rappresenta un passaggio importante su un tema particolarmente sentito dal mondo agricolo, alle prese con una cronica emergenza che continua a penalizzare tutti gli imprenditori agricoli umbri. Per le aziende agricole è fondamentale poter contare su dati oggettivi e aggiornati, che consentano di capire se le modifiche introdotte produrranno i risultati attesi e, qualora emergessero criticità, di richiedere di poter intervenire tempestivamente.

Nota della Redazione

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