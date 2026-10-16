Ferdinandi vicepresidente Anci, Vitali (FdI): «Congratulazioni, ma ce ne sono altri 12. Le istituzioni meritano una comunicazione corretta»

Politica

(UNWEB) PERUGIA, 16 ottobre 2026 – «Rivolgiamo i nostri auguri di buon lavoro al sindaco Vittoria Ferdinandi per la nomina a vicepresidente dell’Anci. Un incarico di rappresentanza che merita rispetto, come lo meritano gli altri dodici vicepresidenti. Proprio per questo, ci sorprende il tono quasi trionfale con cui è stata raccontata una nomina che non è né unica né esclusiva. Non ogni riconoscimento deve necessariamente diventare un evento storico».

Lo dichiara Filippo Vitali, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Città di Perugia.

«È una questione di metodo e di rispetto verso i cittadini. La comunicazione istituzionale dovrebbe aiutare le persone a comprendere il significato e la portata di una notizia, non amplificarla per costruire un successo politico personale. Presentare un incarico condiviso con altri sindaci come se fosse un’investitura straordinaria rischia di restituire un’immagine poco equilibrata della realtà e di non rendere il giusto riconoscimento agli stessi colleghi che ricoprono quel ruolo».

«Non è neppure la prima volta. Pochi giorni fa, nel comunicare un riconoscimento sportivo per Perugia, si è parlato di Capitale europea dello Sport anziché di Città europea dello Sport. Due titoli diversi, entrambi rispettabili, ma che non dovrebbero essere confusi. Anche in quel caso sarebbe bastato raccontare il risultato per quello che era, senza aggiungere enfasi».

«Per Fratelli d’Italia la questione è anche culturale. La nostra postura politica e istituzionale si fonda sull’idea che la credibilità venga prima della visibilità e che il rispetto dei cittadini passi anche dalla precisione delle parole. La comunicazione è importante, ma non dovrebbe mai prendere il sopravvento sulla sostanza o trasformare ogni occasione pubblica in un’operazione di propaganda».

«Al sindaco Ferdinandi auguriamo buon lavoro nel nuovo incarico. Ci auguriamo soprattutto che scelga di valorizzarlo per ciò che rappresenta realmente, senza bisogno di ingigantirne la portata. Le istituzioni non hanno bisogno di effetti speciali: hanno bisogno di misura, correttezza e rispetto per l’intelligenza dei cittadini», conclude Vitali.