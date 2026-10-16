UmbriaLibri, al via la 32° edizione della rassegna editoriale. Il vicepresidente Bori: "Per la cultura questo è un anno di traguardi storici che ricorderemo a lungo"

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(UNWEB) – Perugia, - È stata inaugurata questa mattina, ai giardini Carducci di Perugia, la 32° edizione di UmbriaLibri, la manifestazione dedicata al libro e alla lettura promossa dalla Regione Umbria. L'edizione 2026, intitolata "Il ramo d'oro", è affidata per il secondo anno alla direzione artistica di Nicola Lagioia e spazia tra narrativa, saggistica, poesia, arte e fumetto, offrendo un ricco programma che indaga varie declinazioni della creatività e della narrazione umana.



Presente all'inaugurazione la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. "Aver creduto e investito nella cultura come strumento di libertà, rinascita ed emancipazione per i nostri giovani – ha affermato la presidente – è diventata la vera cifra politica della nostra amministrazione. Lo dimostrano il grande sogno e la rinascita di UmbriaLibri, ma anche la nostra recente partecipazione da protagonisti al Salone del libro, dove abbiamo portato un messaggio straordinario di pace. Vedere così tanti giovani appassionati e volontari credere in questo progetto, unito al grande lavoro di squadra per unire le città di Perugia e Terni, ci conferma che stiamo costruendo una bellissima e concreta prospettiva per la nostra regione".

Aprendo la mostra mercato dell'editoria umbra, con la quale ha preso il via la manifestazione, il vicepresidente della Regione Umbria e assessore alla Cultura, Tommaso Bori, ha definito l'edizione 2026 "un'avventura entusiasmante". "Dopo l'edizione zero dello scorso anno – ha affermato – questa è la vera edizione di esordio, già premiata da un riscontro enorme sul programma e dalla presenza di autori da tutta Italia e dal mondo. Abbiamo voluto valorizzare l'editoria umbra – ha spiegato – dandole una nuova casa, una grande tensostruttura luminosa e trasparente che, permettendo di far intravedere il verde e il cielo della nostra regione, crea uno spazio aperto e suggestivo per far emergere al meglio il lavoro di tutti i nostri editori. È un'edizione diffusa – ha precisato Tommaso Bori – che coinvolge entrambi i capoluoghi, facendo dialogare idealmente Perugia e Terni per poter parlare a tutto il territorio regionale. Grazie al nuovo Testo unico della cultura – ha aggiunto – stiamo investendo moltissimo in questo settore: dopo essere stati per la prima volta regione ospite al Salone internazionale del libro di Torino, saremo anche l'unica regione ad avere uno spazio istituzionale al Lucca comics, dove porteremo la 'nona arte', i fumetti e i manga prodotti in Umbria. È un anno di traguardi storici che ricorderemo a lungo".

A delineare lo spirito della rassegna è intervenuto anche il direttore artistico, Nicola Lagioia. "Quest'anno UmbriaLibri è al tempo stesso un laboratorio, una festa e un'occasione di approfondimento. Come diceva Warburg per la sua biblioteca – ha spiegato Lagioia – abbiamo strutturato il programma con la speranza che il pubblico si imbatta in libri e incontri che non sapeva di cercare, scoprendo qualcosa di inaspettato. Dopo l'edizione sperimentale dello scorso anno, questa è la vera edizione di esordio: un festival itinerante e ricco, diviso tra le tappe di Perugia e quella di fine novembre a Terni, pensato con due programmi diversi per invitare tutti a esplorare l'eccezionale patrimonio e la lunga tradizione dell'editoria umbra".

Il festival proseguirà a Perugia fino a domenica 18 ottobre, per poi spostarsi a Terni dal 20 al 22 novembre.