Cultura, cordoglio del vicepresidente Tommaso Bori per la scomparsa di Giovanni Carnevali

Politica

"Il modo migliore per onorare la sua eredità è proseguire nel solco da lui tracciato: l'impegno della Regione, che rinnoviamo con convinzione anche in vista della nuova edizione di UmbriaLibri, è proprio quello di continuare a dare massimo lustro all'impresa editoriale umbra, un settore vitale e di grande valore che racconta uno spaccato fondamentale della nostra identità".

(UNWEB) - Perugia – "La scomparsa di Giovanni Carnevali addolora l'intera comunità culturale. Ci lascia un protagonista straordinario del mondo librario ed editoriale, un uomo che per oltre mezzo secolo ha animato la vita culturale del nostro territorio e formato generazioni di professionisti con passione, competenza e generosità": così il vicepresidente della Regione Umbria, con delega alla Cultura, Tommaso Bori.

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