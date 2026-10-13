Giovedì, 15 Ottobre 2026
Chi siamo Giornale del giorno
Umbria Notizie Web
Ultime notizie dell'Umbria
Ultima Ora
Terni Digital Week: dal 15 al 17 ottobre l'ottava edizione dedicata al futuro e alle nuove tecnologie L'Umbria protagonista al TTG di Rimini, focus su food, esperienze, artigiani, autenticità e buon vivere. Assessora Meloni: "Vogliamo un turismo che faccia fiorire i territori". Lo stand di 450 mq e le esperienze protagonisti della prima giornata, insieme Il salasso della non attuazione: rispettare le regole ambientali è un investimento conveniente. Approvato all'unanimità a Bruxelles il parere sul "Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali: attuazione e semplificazione delle politiche ambientali “Senza maschera”, domani a Perugia Tommaso Longobardi racconta il dietro le quinte della comunicazione di Giorgia Meloni. Controlli straordinari tra Piazza Garibaldi e Trestina: due persone denunciate per falsificazione di documenti. Sport, inclusione e solidarietà: L'Accademia di Arti Marziali PerugiaBenEssere protagonista a Panorama Csen In Umbria gli Stati generali dell'intelligenza artificiale. Sicurezza e resilienza europea: AFoR Umbria protagonista del progetto internazionale "CARES" per la gestione delle emergenze Umbria Film Commission, si insedia il nuovo Consiglio di amministrazione. La Regione aumenta le risorse a 340mila euro, 4 milioni per il Film Fund. Assessora Meloni: "Cinema, lavoro e nuove opportunità per i talenti umbri" Terni Digital Week: dal 15 al 17 ottobre l'ottava edizione dedicata al futuro e alle nuove tecnologie L'Umbria protagonista al TTG di Rimini, focus su food, esperienze, artigiani, autenticità e buon vivere. Assessora Meloni: "Vogliamo un turismo che faccia fiorire i territori". Lo stand di 450 mq e le esperienze protagonisti della prima giornata, insieme Il salasso della non attuazione: rispettare le regole ambientali è un investimento conveniente. Approvato all'unanimità a Bruxelles il parere sul "Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali: attuazione e semplificazione delle politiche ambientali “Senza maschera”, domani a Perugia Tommaso Longobardi racconta il dietro le quinte della comunicazione di Giorgia Meloni. Controlli straordinari tra Piazza Garibaldi e Trestina: due persone denunciate per falsificazione di documenti. Sport, inclusione e solidarietà: L'Accademia di Arti Marziali PerugiaBenEssere protagonista a Panorama Csen In Umbria gli Stati generali dell'intelligenza artificiale. Sicurezza e resilienza europea: AFoR Umbria protagonista del progetto internazionale "CARES" per la gestione delle emergenze Umbria Film Commission, si insedia il nuovo Consiglio di amministrazione. La Regione aumenta le risorse a 340mila euro, 4 milioni per il Film Fund. Assessora Meloni: "Cinema, lavoro e nuove opportunità per i talenti umbri"
Home Attualità Sicurezza e resilienza europea: AFoR Umbria protagonista del progetto internazionale "CARES" per la gestione delle emergenze
Attualità

Sicurezza e resilienza europea: AFoR Umbria protagonista del progetto internazionale "CARES" per la gestione delle emergenze

Di Redazione Umbria Notizie Web 13 Ottobre 2026 – 16:58 2 min di lettura

(UNWEB) Genova  Rafforzare la capacità di risposta di fronte alle catastrofi naturali e alle emergenze, mettendo al centro la tecnologia, la cooperazione istituzionale e la tutela dei cittadini più vulnerabili. Con questi presupposti è partito ufficialmente a Genova, presso la sede di RINA Consulting, il progetto europeo CARES (Citizen Awareness and Resilience for Emergency Systems), un'iniziativa di portata internazionale finanziata dal programma Horizon Europe che vede tra i suoi principali attori l'AFoR – Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria.

L'incontro di avvio (13 e 14 ottobre 2026) segna il primo passo di un percorso di ricerca e sperimentazione lungo 36 mesi (fino al 30 settembre 2029) che coinvolgerà 21 organizzazioni d'eccellenza provenienti da sei Paesi europei.

Un modello innovativo per la gestione dei rischi

Il progetto CARES nasce con l'obiettivo di rivoluzionare i tradizionali piani di Protezione Civile, promuovendo una visione integrata (all-hazards) e un coinvolgimento capillare dell'intera società (whole-of-society). L'idea cardine è quella di superare i modelli statici per sviluppare strumenti digitali di ultima generazione, piattaforme per la formazione interattiva e i cosiddetti AIEEP (Adaptive and Inclusive Emergency and Evacuation Plans): veri e propri piani di evacuazione dinamici, chiari e inclusivi, studiati per rispondere prioritariamente alle esigenze dei soggetti fragili durante i momenti di crisi.

L'Umbria centro di sperimentazione contro gli incendi boschivi

Per testare l'efficacia delle nuove soluzioni operative, il progetto ha individuato tre siti dimostrativi in Europa, ciascuno specializzato su un rischio specifico: Umbria (Italia): Focalizzata sulla prevenzione e gestione del rischio di incendi boschivi, con l'elaborazione di strategie avanzate e coordinate per l'evacuazione della popolazione. Regione di Örebro (Svezia): Centrata sulla tutela della catena di distribuzione alimentare essenziale durante eventi alluvionali. Distretto di Görlitz (Germania): Dedicata alla continuità della rete elettrica e dei servizi primari in caso di blackout o guasti alle infrastrutture critiche.

Il ruolo strategico di AFoR

Nel contesto del campo di prova umbro, l'AFoR svolgerà un ruolo tecnico fondamentale. L'Agenzia metterà a disposizione il proprio know-how per l'analisi dei rischi territoriali, concentrandosi in particolare sulla pianificazione delle mappe di evacuazione e sulla protezione delle aree forestali. Gli esperti di AFoR parteciperanno direttamente alla raccolta e all'elaborazione dei dati, alla co-progettazione delle piattaforme informatiche e alle esercitazioni sul campo, contribuendo alla stesura delle linee guida che verranno poi adottate a livello europeo.

Grazie alla partecipazione a CARES, l'Umbria si conferma ancora una volta un laboratorio all'avanguardia in Europa per la salvaguardia dell'ambiente e la sicurezza delle proprie comunità.

Nota della Redazione

Umbria Notizie Web precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un'intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o dell'intervistato che ci ha fornito il contenuto. L'intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Il giornale è a disposizione degli interessati per pubblicare comunicati o repliche. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati e a consultare più fonti.

Continua a leggere — Attualità
Attualità Terni Digital Week: dal 15 al 17 ottobre l'ottava edizione dedicata al futuro e alle nuove tecnologie 15 Ottobre 2026
Attualità Sport, inclusione e solidarietà: L'Accademia di Arti Marziali PerugiaBenEssere protagonista a Panorama Csen 14 Ottobre 2026
Attualità “La vita restituita”, presentato alla Camera dei Deputati il libro di Riccardo Mencaglia. Presente il sottosegretario Emanuele Prisco. 13 Ottobre 2026
Più Letti
01
02
03
04
Pubblicità