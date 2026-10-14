In Umbria gli Stati generali dell'intelligenza artificiale.

Economia

Dal 21 al 24 ottobre torna Orizzonti Digitali: 50 panel e circa 200 relatori per parlare dell'era della co-intelligenza

La IV edizione del forum diretto da Giorgio Metta (IIT) vedrà circa 200 esperti italiani e di rilievo internazionale: dal ricercatore del MIT Cosimo Accoto al neuroscienziato computazionale Giulio Deangeli

(UNWEB) Perugia, - Torna dal 21 al 24 ottobre in Umbria Orizzonti Digitali, il forum dedicato all'intelligenza artificiale, guidato quest'anno da Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia e tra i massimi esperti internazionali nel campo della robotica e dell'AI. Promosso da Confindustria Umbria, Umbria Digital Innovation Hub, ANCE Umbria, Umbria Business School e ITS Umbria Academy, grazie alla media partnership di Rai, l'evento è pensato per fare luce su quella che a tutti gli effetti e in molti campi si preannuncia come "L'era della co-intelligenza", tema scelto per questa quarta edizione. La manifestazione vedrà circa 200 esperti italiani e di rilievo internazionale intervenire nei 50 panel e talk organizzati durante la quattro giorni. Tra loro, anche molti professionisti e ricercatori italiani con ruoli internazionali che tornano in Umbria per condividere con il pubblico la loro prospettiva lucida e visionaria sul tema dell'AI e sul suo impatto sul presente. Sei le aree tematiche individuate per parlare di intelligenza artificiale: dagli scenari di riflessione sul tema, alla sua applicazione negli ambiti della scienza e tecnologia, dallo sviluppo del management, alla sua penetrazione nella società, dalla creazione di nuovi ecosistemi all'utilizzo dell'IA nella pubblica amministrazione.

I relatori dell'edizione 2026. Tanti i relatori che arriveranno da tutta Italia. Tra questi, dall'Istituto Italiano di Tecnologia – IIT saranno ospiti del festival Arianna Traviglia, l'archeologa che usa l'IA per la tutela e conservazione dei beni culturali a capo del Center for Cultural Heritage Technology e Marco De Vivo, Principal Investigator e Direttore Associato per le Scienze Computazionali sempre all'IIT ma anche cofondatore della startup biofarmaceutica Iama Therapeutics, che sviluppa nuovi futuri farmaci per i disturbi del neurosviluppo, tra cui l'autismo. Interverranno anche docenti universitari per arricchire il dialogo sull'AI con competenze specifiche su diversi ambiti e settori, tra i quali Vera Matarese, Professoressa Associata dell'Università degli Studi di Perugia, Livio Fanò Professore Ordinario dell'Università degli Studi di Perugia e Membro del Comitato Scientifico PerugIA Next, Chiara Ghidini Vicepresidente AIxIA e Professoressa Ordinaria di Libera Università di Bolzano, Mauro Conti, Professore Ordinario dell'Università degli Studi di Padova ed esperto in cybersicurezza. Tra gli esponenti di istituzioni pubbliche e private che contribuiscono all'accelerazione sull'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale in vari settori saranno presenti: Emanuela Girardi Fondatrice e Presidente di Pop AI, associazione nata per rendere l'intelligenza artificiale comprensibile e accessibile, il Presidente Almaviva e Special Advisor per l'Intelligenza Artificiale di Confindustria Alberto Tripi, Angelo Mazzetti Public Policy Director di Meta e l'atleta Olimpica Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre Eloisa Coiro.

Le "intelligenze" dall'estero. E per portare in Umbria uno sguardo sui cambiamenti che l'intelligenza artificiale sta apportando nel resto del mondo, Orizzonti Digitali ha deciso di coinvolgere anche alcuni dei maggiori esperti mondiali di nuove tecnologie impegnati in progetti di ricerca e sviluppo all'estero, in un dialogo sulla relazione tra intelligenza umana e artificiale arricchito da una prospettiva globale. Tra i relatori più attesi anche due eccellenze italiane attualmente impegnate negli Stati Uniti: il ricercatore del MIT Cosimo Accoto, che tra i suoi interessi ha quello di studiare l'IA dal punto di vista filosofico, tecnologico, economico e organizzativo e il neuroscienziato computazionale Giulio Deangeli, cheusa l'IA per fare scienza biologica e medicina.

Dal Canada sarà presente Armando Menicacci, cofounder e codirector di Studio SIT Scènes Interactives Technologiques, un'organizzazione dedicata alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nelle arti performative e Luca Mazzone, Assistant Professor della University of Montreal, specializzato in particolare sull'economia del lavoro e sull'impatto che l'IA può avere sulle imprese. Dalla Danimarca, il professor Francesco Del Prato della Aarhus University, mentre arriveranno dalla Germania il Senior Product Manager di Superhuman Alberto Manassero che si occupa dello sviluppo e della crescita di prodotti software basati sull'Intelligenza Artificiale, il professor Edoardo Acabbi, docente presso la University of Mannheim in cui studia anche il rapporto tra intelligenza artificiale, lavoro e trasformazioni dell'economia e la biologa ricercatrice Maria Vittoria Napoli. In arrivo dal Regno Unito i docenti Michele Caprio dell'Università di Warwick, che si occupa di intelligenza artificiale e machine learning probabilistico, con particolare attenzione alla quantificazione dell'incertezza e all'affidabilità dei sistemi di IA e il professor Carlo Cordasco, della University of Manchester, che studia le implicazioni normative dell'uso dell'IA e il rapporto tra decisioni umane e sistemi di IA. Ma anche i ricercatori Francesco Caso della University of Cambridge che lavora nell'intersezione tra intelligenza artificiale e deep learning e Lorenzo Zanisi, Lead Data Scientist della UK Atomic Energy Authority, che si occupa dell'applicazione dell'intelligenza artificiale e del machine learning alla fusione nucleare.

Grazie alla media partnership di Rai saranno presenti, tra gli altri, in qualità di moderatori Roberto Natale, Consigliere di Amministrazione Rai, il giornalista e conduttore Giorgio Zanchini, la Vice Direttrice di Radio Rai Paola Carruba, il Divulgatore scientifico Rai Marco Martinelli, il Direttore della Sede regionale Rai Umbria Giovanni Parapini, Luca Ginetto, Caporedattore RAI TGR Umbria e Andrea Gerli, Capo Redattore Esteri di RaiNews24.

Focus sulla pubblica amministrazione: PerugIA Next a Orizzonti Digitali. PerugIA Next, il progetto promosso dalla Provincia di Perugia e di cui Confindustria Umbria è partner, che ha come direttore scientifico il giornalista Luca De Biase, porta nel forum di Orizzonti Digitali la prospettiva della Pubblica Amministrazione e dei territori, collegando il confronto sull'innovazione alle domande che le amministrazioni stanno già affrontando: chi governa i dati, quali infrastrutture servono, come condividere competenze che soprattutto i piccoli enti difficilmente possono costruire da soli, come utilizzare l'IA nei servizi pubblici e nel welfare, come ridurre le distanze tra città e aree interne e come evitare nuove dipendenze tecnologiche.

L'evento è realizzato in collaborazione con Il Cortile di Francesco, Nemetria, Ordine dei Giornalisti dell'Umbria, PerugIA Next e la Camera di Commercio dell'Umbria. Con il patrocinio del Comune di Perugia, dell'Istituto Italiano di Tecnologia, dell'Università degli Studi di Perugia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, di Rai Umbria e di Rai Per la Sostenibilità ESG.

Le location. Gli incontri, che si svolgeranno nel centro storico di Perugia, ma anche a Terni, saranno aperti al pubblico e la partecipazione sarà libera e gratuita fino a esaurimento posti. I panel in cui è articolato l'evento si svolgeranno in alcune delle più significative e suggestive sedi del centro storico di Perugia, tra luoghi storici, istituzionali e culturali della città: l'Auditorium di Santa Cecilia, il Centro Congressi della Camera di Commercio dell'Umbria, l'Oratorio di San Francesco dei Nobili, la Sala Brugnoli di Palazzo Cesaroni, la Sala del Consiglio del Palazzo della Provincia, il Salone d'Onore di Palazzo Donini, il Teatro del Pavone e il Teatro della Sapienza.

Il programma farà tappa anche a Terni, dove gli incontri in calendario il 23 ottobre si terranno presso la Biblioteca Storica di Arvedi AST e il Centro Multimediale – ex Officine Bosco.

«Con Orizzonti Digitali vogliamo fare dell'Umbria un luogo di confronto e di sperimentazione sui grandi cambiamenti portati dall'Intelligenza Artificiale e dalle nuove tecnologie. Il programma restituisce la complessità e l'ampiezza di questa sfida e mette a confronto imprese, istituzioni, università, ricerca e società civile. È un'occasione per condividere esperienze, competenze e visioni e per costruire insieme le condizioni di una trasformazione digitale capace di rafforzare la competitività del nostro territorio e del Paese. Confindustria Umbria e gli altri organizzatori si pongono in termini di servizio nei confronti del territorio, offrendo un forum di altissima qualità per elevare la consapevolezza degli operatori, dei decisori e dell'opinione pubblica in merito a un tema per tutti strategico» afferma il Presidente di Confindustria Umbria Giammarco Urbani.

«L'intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui lavoriamo, produciamo conoscenza e interagiamo con la tecnologia. Con Orizzonti Digitali vogliamo garantire al pubblico un'occasione per parlarne e gli strumenti per comprendere questa trasformazione, attraverso il confronto con relatori e relatrici di spicco di questo ambito, con particolare attenzione alla qualità del dibattito che toccherà le più svariate tematiche: dalle opportunità per la ricerca e la vita di tutti i giorni ai limiti dei sistemi attuali, fino alle implicazioni etiche e sociali. Comprendere come funziona l'intelligenza artificiale, quali risultati può offrire e quali responsabilità comporta è essenziale per orientare le scelte sul suo impiego. Orizzonti Digitali vuole contribuire a questa consapevolezza, mettendo in dialogo scienza e società» dichiara Giorgio Metta, Direttore Scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e Direttore Scientifico di Orizzonti Digitali.

Sponsor. L'evento è reso possibile grazie al supporto dei Platinum Partner Avanade, Lexroom, Nts Project, Red Lynx e Sapienta AI; dei Gold Partner Applico, Euristica, Formula, Intesa Sanpaolo, K-Digitale, Philip Morris Italia, Sinapsi, Umana e Xteam; dei Silver Partner Alenext, Brokenice, Coface, Ecosuntek, HWG Sababa, Micra e Uno Informatica; dei Partner Tecnici Emu e Fibraweb. Contribuiscono all'evento con i propri prodotti Birra Flea, Cancelloni, Cantina Roccafiore, Colfiorito, Famiglia Cotarella, Farchioni, Marfuga e Rocchetta. Contribuiscono al palinsesto l'Università per Stranieri di Perugia, l'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia, l'Istituto Italiano Design, il CONI Umbria, l'UNITRE di Perugia e numerosi istituti scolastici del territorio.

Programma e iscrizioni. Il programma completo è consultabile sul sito Orizzonti digitali 2026 - Umbria Digital Innovation Hub . Per prenotare il proprio posto occorre registrarsi attraverso la piattaforma Eventbrite.