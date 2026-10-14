Controlli straordinari tra Piazza Garibaldi e Trestina: due persone denunciate per falsificazione di documenti.

Cronaca

(UNWEB) Città di Castello. Prosegue l'attività della Polizia di Stato di Città di Castello nell'ambito del piano di rafforzamento del controllo del territorio, attraverso servizi mirati nelle aree maggiormente frequentate e nei punti considerati strategici per il monitoraggio dei flussi di persone.



Nel corso dell'ultimo servizio di sabato mattina, gli uomini del locale Commissariato insieme alle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, hanno concentrato i controlli presso Piazza Garibaldi, luogo dove è presente il terminal degli autobus e dove, nel corso della giornata, si registra un significativo movimento di persone in arrivo e in partenza, nonché nella frazione di Trestina.

I controlli, finalizzati a prevenire situazioni di illegalità e intercettare tempestivamente eventuali elementi di interesse operativo, hanno consentito di identificare due giovani, che, sottoposti ad accertamento, sono stati trovati in possesso di documenti di identità alterati, poiché privi del microchip. Non essendo stati in grado di fornire motivazioni plausibili in merito ai fatti, i due sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di falsificazione di documenti di identità.

Successivamente, il dispositivo di controllo ha interessato la frazione di Trestina, dove sono stati effettuati ulteriori controlli su persone e veicoli, nell'ottica di estendere l'attività di prevenzione alle diverse zone della città.

Nel complesso sono stati controllati 30 veicoli e oltre 60 persone.

I servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane, interessando a rotazione le aree maggiormente sensibili, i principali luoghi di aggregazione e gli snodi della mobilità cittadina.

Così, in una nota, la Questura di Perugia.