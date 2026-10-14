Mercoledì, 14 Ottobre 2026
Chi siamo Giornale del giorno
Umbria Notizie Web
Ultime notizie dell'Umbria
Ultima Ora
Il salasso della non attuazione: rispettare le regole ambientali è un investimento conveniente. Approvato all'unanimità a Bruxelles il parere sul "Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali: attuazione e semplificazione delle politiche ambientali L'Europa premia l'Umbria per la crescita delle imprese, l'intelligenza artificiale e la transizione verde. Presidente Proietti: "L'Europa riconosce la nostra strategia di sviluppo, 31,4 milioni per STEP e investimenti su innovazione e sostenibilità" San Francesco, la presidente Proietti a Bruxelles: "Dall'Umbria all'Europa un messaggio universale di pace, fraternità e rispetto per il creato". Al centro anche l'impegno della Regione per le politiche ambientali europee Controlli straordinari tra Piazza Garibaldi e Trestina: due persone denunciate per falsificazione di documenti. Sport, inclusione e solidarietà: L'Accademia di Arti Marziali PerugiaBenEssere protagonista a Panorama Csen In Umbria gli Stati generali dell'intelligenza artificiale. Sicurezza stradale in Umbria: altre tre vittime sulla strada negli ultimi giorni. la Regione richiama Anas ad una maggiore responsabilità su prevenzione e manutenzione “La vita restituita”, presentato alla Camera dei Deputati il libro di Riccardo Mencaglia. Presente il sottosegretario Emanuele Prisco. A Perugia, il 26 ottobre: incontro "Maria Grazia Marchetti Lungarotti. Una donna, una visione, un’opera" Il salasso della non attuazione: rispettare le regole ambientali è un investimento conveniente. Approvato all'unanimità a Bruxelles il parere sul "Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali: attuazione e semplificazione delle politiche ambientali L'Europa premia l'Umbria per la crescita delle imprese, l'intelligenza artificiale e la transizione verde. Presidente Proietti: "L'Europa riconosce la nostra strategia di sviluppo, 31,4 milioni per STEP e investimenti su innovazione e sostenibilità" San Francesco, la presidente Proietti a Bruxelles: "Dall'Umbria all'Europa un messaggio universale di pace, fraternità e rispetto per il creato". Al centro anche l'impegno della Regione per le politiche ambientali europee Controlli straordinari tra Piazza Garibaldi e Trestina: due persone denunciate per falsificazione di documenti. Sport, inclusione e solidarietà: L'Accademia di Arti Marziali PerugiaBenEssere protagonista a Panorama Csen In Umbria gli Stati generali dell'intelligenza artificiale. Sicurezza stradale in Umbria: altre tre vittime sulla strada negli ultimi giorni. la Regione richiama Anas ad una maggiore responsabilità su prevenzione e manutenzione “La vita restituita”, presentato alla Camera dei Deputati il libro di Riccardo Mencaglia. Presente il sottosegretario Emanuele Prisco. A Perugia, il 26 ottobre: incontro "Maria Grazia Marchetti Lungarotti. Una donna, una visione, un’opera"
Home Cronaca Controlli straordinari tra Piazza Garibaldi e Trestina: due persone denunciate per falsificazione di documenti.
Cronaca

Controlli straordinari tra Piazza Garibaldi e Trestina: due persone denunciate per falsificazione di documenti.

Di Redazione Umbria Notizie Web 14 Ottobre 2026 – 13:22 1 min di lettura

(UNWEB) Città di Castello. Prosegue l'attività della Polizia di Stato di Città di Castello nell'ambito del piano di rafforzamento del controllo del territorio, attraverso servizi mirati nelle aree maggiormente frequentate e nei punti considerati strategici per il monitoraggio dei flussi di persone.


Nel corso dell'ultimo servizio di sabato mattina, gli uomini del locale Commissariato insieme alle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche, hanno concentrato i controlli presso Piazza Garibaldi, luogo dove è presente il terminal degli autobus e dove, nel corso della giornata, si registra un significativo movimento di persone in arrivo e in partenza, nonché nella frazione di Trestina.
I controlli, finalizzati a prevenire situazioni di illegalità e intercettare tempestivamente eventuali elementi di interesse operativo, hanno consentito di identificare due giovani, che, sottoposti ad accertamento, sono stati trovati in possesso di documenti di identità alterati, poiché privi del microchip. Non essendo stati in grado di fornire motivazioni plausibili in merito ai fatti, i due sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di falsificazione di documenti di identità.
Successivamente, il dispositivo di controllo ha interessato la frazione di Trestina, dove sono stati effettuati ulteriori controlli su persone e veicoli, nell'ottica di estendere l'attività di prevenzione alle diverse zone della città.
Nel complesso sono stati controllati 30 veicoli e oltre 60 persone.
I servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane, interessando a rotazione le aree maggiormente sensibili, i principali luoghi di aggregazione e gli snodi della mobilità cittadina.

Così, in una nota, la Questura di Perugia.

Nota della Redazione

Umbria Notizie Web precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un'intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o dell'intervistato che ci ha fornito il contenuto. L'intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Il giornale è a disposizione degli interessati per pubblicare comunicati o repliche. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati e a consultare più fonti.

Continua a leggere — Cronaca
Cronaca Città di Castello: la Polizia di Stato ha denunciato due persone per l'ipotesi di reato di mancata comunicazione dei dati relativi ai contratti di noleggio di veicoli senza conducente. 7 Ottobre 2026
Cronaca Il Questore di Perugia emette 4 provvedimenti di Daspo "Willy" per episodi di violenza verificatisi nei pressi di esercizi pubblici 2 Ottobre 2026
Cronaca Perugia: Controlli straordinari dei Carabinieri di Perugia presso le principali fermate degli autobus 24 Settembre 2026
Più Letti
01
02
03
04
Pubblicità