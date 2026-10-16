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Cybersicurezza e innovazione digitale: Anci Umbria e Polizia di Stato al fianco dei Comuni

Di Redazione Umbria Notizie Web 16 Ottobre 2026 – 17:02 2 min di lettura

Incontro online partecipato dedicato ai protocolli operativi per la prevenzione dei crimini informatici e al rafforzamento delle competenze digitali degli enti locali

 

(UNWEB) Perugia, – Rafforzare la sicurezza informatica dei Comuni e accompagnare la digitalizzazione degli enti locali: questo l'obiettivo dell'incontro online che si è svolto martedì 13 ottobre, promosso da Anci Umbria insieme alla Polizia di Stato. Al centro dell'appuntamento, i protocolli operativi per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici, in attuazione del Protocollo d'intesa sottoscritto il 27 marzo 2025 tra Anci Umbria e il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale dell'Umbria.

Gli accordi operativi consentiranno ai Comuni di attivare una collaborazione specifica per lo scambio di informazioni su vulnerabilità, minacce e incidenti informatici, la comunicazione nelle situazioni di emergenza e il supporto nella gestione degli eventi. Il percorso prevede inoltre attività formative coordinate da Anci Umbria e tenute dagli esperti della Polizia Postale.

"L'iniziativa promossa da Anci Umbria e dalla Polizia Postale rappresenta un passaggio strategico per il rafforzamento della sicurezza digitale degli enti locali", ha affermato Andrea Braconi, consigliere comunale di Corciano e coordinatore della Consulta sul digitale di Anci Umbria, durante il suo intervento. "La cybersicurezza – ha proseguito – non è più un tema riservato agli addetti ai lavori, ma una responsabilità quotidiana per tutte le amministrazioni pubbliche. I Comuni gestiscono dati, servizi e infrastrutture digitali essenziali e devono poter contare su strumenti adeguati per proteggerli. Per questo considero particolarmente importante la disponibilità della Polizia Postale a condividere competenze, procedure operative e percorsi formativi. La collaborazione tra istituzioni, la formazione continua e la diffusione di una cultura della prevenzione sono elementi fondamentali per affrontare con efficacia le sfide della trasformazione digitale".

"Accolgo questo incarico con grande entusiasmo, senso di responsabilità e profondo spirito di servizio. Ringrazio Anci Umbria per la fiducia accordatami e per l'opportunità di contribuire attivamente alla crescita della cultura digitale nei Comuni umbri. Un ringraziamento particolare va al sindaco Lorenzo Pierotti, con il quale collaboro da diversi anni in un rapporto fondato su stima reciproca, amicizia e condivisione di obiettivi per il territorio. La mia formazione e la mia esperienza professionale nel settore informatico mi portano a credere fortemente nel valore dell'innovazione tecnologica come strumento per migliorare l'efficienza delle amministrazioni e la qualità dei servizi ai cittadini. Metterò a disposizione competenze, esperienza e passione per sostenere i Comuni in questo percorso di trasformazione digitale, favorendo la diffusione di buone pratiche, l'aggiornamento continuo e una sempre maggiore attenzione alla sicurezza informatica", ha detto infine il neo coordinatore della Consulta sul digitale di Anci Umbria.

L'incontro, a cui ha partecipato anche il segretario generale di Anci Umbria Silvio Ranieri, ha offerto ai tanti Comuni collegati l'occasione di approfondire i contenuti degli accordi e confrontarsi con la Polizia Postale sulle esigenze delle proprie amministrazioni. Nei prossimi giorni Anci Umbria invierà a tutti i Comuni una comunicazione con la documentazione e le indicazioni necessarie per attivare la collaborazione con la Polizia Postale e procedere alla sottoscrizione dei protocolli operativi.

Nota della Redazione

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