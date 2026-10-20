Todi, 150 mila euro di lavori al Palazzetto dello Sport
La Provincia di Perugia dà il via ad una serie di adeguamenti dell'impianto
In via di perfezionamento un accordo per il passaggio della struttura al Comune che potrà così investire sul suo ammodernamento e su interventi di manutenzione più tempestivi
L'intervento, finanziato con i fondi propri dell'ente di Piazza Italia, sarà destinato in particolare all'adeguamento dell'impianto elettrico ai fini dell'ottenimento della dichiarazione di rispondenza (DiRi) e quindi della certificazione di conformità.
"Si tratta di un risultato importante per la sicurezza della struttura sportiva, che è innanzitutto anche una palestra scolastica", dichiara il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano. "Mi sento in dovere di ringraziare il presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti che è riuscito a dare concretezza alle interlocuzioni intervenute nei mesi scorsi per il progressivo ammodernamento del Palazzetto di Pontenaia, al centro di un accordo che prefigura novità significative".
L'impianto, intitolato a Mario Angeli Coarelli, è di proprietà della Provincia ma in uso al Comune. Duplice l'utilizzo: da una parte palestra scolastica per gli istituti superiori tuderti che ne sono privi, dall'altra, per il tramite del Comune, palazzetto per gli allenamenti e le partite di alcune società sportive, quella del basket in particolare. Un intreccio complesso da gestire, anche in termini amministrativi, di rimborsi delle utenze e, soprattutto, di tempestivi interventi di manutenzione.
Per semplificare la situazione, si sta perfezionando un accordo che, una volta terminati gli adeguamenti principali, possa vedere passare la struttura nelle mani del Comune di Todi, il quale potrà gestirne a quel punto direttamente la manutenzione ordinaria ed avere il titolo per programmare degli ulteriori investimenti in ordine all'efficientamento energetico e ad una migliore fruibilità della struttura da parte delle società sportive e in occasione di specifici eventi che vi potranno essere organizzati.
"I lavori al via per 150 mila euro - sottolinea il Sindaco Ruggiano - sono il primo passo nella direzione che abbiamo delineato congiuntamente con la Provincia. L'obiettivo resta quello di dare soluzione a tutte le problematiche note, connesse anche all'età del Palazzetto, affinché la città di Todi possa disporre di una struttura rimessa a nuovo, sicura, efficiente e moderna".
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