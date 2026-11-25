Attualità

(UNWEB) Perugia - "Oggi si celebra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Nobile principio di rispetto, parità di diritti e libertà. Battaglie che la civiltà democratica occidentale ha saputo condurre con successo. In questo giorno il pensiero di solidarietà deve essere espresso alle donne che nelle società teocratiche sono Sottomesse come schiave, bastonate per disposizione e molte volte uccise perché tentano di rivendicare con orgoglio la loro dignità e il diritto alla libertà." Così dichiara in una nota Mario Valentini, già Sindaco di Perugia.

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