Confcommercio Umbria al TTG di Rimini con lo Sportello Innovazione
Lo Sportello Innovazione (SPIN) di Confcommercio Umbria alla manifestazione di riferimento per il turismo. Al centro la proposta per accelerare la trasformazione digitale delle micro, piccole e medie imprese.
(UNWEB) Anche Confcommercio Umbria è protagonista al TTG Travel Experience di Rimini, in programma dal 14 al 16 ottobre, con la partecipazione dello Sportello Innovazione (SPIN), che è presente insieme a Ecosistema Digitale per l’Innovazione (EDI), il Digital Innovation Hub di Confcommercio, per presentare Investo Digitale.
La partecipazione dello Sportello Innovazione umbro a un appuntamento nazionale dedicato agli operatori del turismo rappresenta un’importante occasione per portare l’esperienza e le competenze maturate sul territorio umbro, con i progetti di consulenza e di valutazione della maturità digitale delle micro, piccole e medie imprese, in un contesto di confronto più ampio, dedicato all’innovazione e alla competitività delle imprese.
Al centro della presenza al TTG c’è Investo Digitale, proposta che punta a favorire e accelerare i processi di digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese appartenenti al settore del turismo e dell’accoglienza. L’obiettivo è sostenere concretamente gli investimenti delle imprese nell’adozione di software, servizi cloud, intelligenza artificiale, cybersicurezza e competenze digitali, attraverso un contributo a fondo perduto dedicato a progetti di trasformazione digitale.
Una proposta che parte da un’esigenza concreta: accompagnare soprattutto le realtà di dimensioni più piccole nell’adozione delle nuove tecnologie, affinché il digitale possa tradursi in maggiore produttività, innovazione e capacità competitiva.
È proprio su questo terreno che opera quotidianamente lo Sportello Innovazione di Confcommercio Umbria, affiancando le imprese nei percorsi di trasformazione digitale e mettendo a loro disposizione competenze e strumenti per comprendere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e individuare le soluzioni più adatte alle proprie esigenze.
La partecipazione al TTG insieme a EDI Confcommercio permette quindi di valorizzare anche a livello nazionale l’attività sviluppata in Umbria e, allo stesso tempo, di rafforzare il collegamento tra le esigenze delle imprese del territorio e il sistema Confcommercio dedicato all’innovazione.
Il digitale non è più soltanto un settore, ma con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale è diventata un’infrastruttura trasversale che consente alle imprese di innovare, crescere e competere. In questa prospettiva, Investo Digitale vuole trasformare gli investimenti tecnologici in una leva concreta di sviluppo, rendendo la transizione digitale più accessibile anche alle imprese di minori dimensioni.
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