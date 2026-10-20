Eurochocolate ritorna alla Città del Natale in compagnia della Città del Cioccolato

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Promozione congiunta di Perugia e Arezzo per le festività natalizie

(UNWEB) Dopo la positiva esperienza di due anni fa, riprende la collaborazione tra la Fondazione Arezzo Intour, la Confcommercio aretina ed Eurochocolate, che così torna ad inserirsi con il suo carico di dolcezza all'interno del ricco calendario di iniziative della prossima edizione di "Arezzo Città del Natale".

A rafforzare questa intesa, non solo l'importante coincidenza della data di inizio delle due iniziative (14 Novembre), ma soprattutto la possibilità di rendere strutturale una collaborazione tra le due città d'arte per far sì che le due destinazioni vengano promosse, anche congiuntamente, attraverso la valorizzazione di due forti attrattori come appunto l'ormai consolidato format della Città del Natale ed il nuovissimo Museo Esperienziale di Perugia ovvero la Città del Cioccolato.

"L'incontro tra un festival noto e affermato come Eurochocolate e una rassegna come "Arezzo Città del Natale" – commenta Marcello Comanducci, sindaco di Arezzo e presidente della Fondazione Arezzo Intour – sigla un accordo che va oltre la possibilità di arricchire un calendario di proposte e appuntamenti che già offre moltissimo. Si tratta piuttosto della volontà di promuovere due destinazioni turistiche importanti come Arezzo e Perugia in un momento dell'anno molto particolare, offrendo ai viaggiatori la possibilità di vivere esperienze uniche che passano anche da prodotti di eccellenza come il cioccolato".

La presenza di Eurochocolate si concretizzerà con un grande spazio ad essa dedicato che si attesterà presso il Christmas Village del Prato ripetendo il format già brillantemente sperimentato nel 2024 in Piazza della Repubblica. Inoltre, grazie alla collaborazione con Confcommercio, Eurochocolate sarà presente in Piazza Grande in una delle Baite del Mercatino Tirolese con una offerta commerciale firmata Costruttori di Dolcezze e dedicata a "Pinocchio - A me non Piace il Cioccolato", in concomitanza con il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi (1826-2026), l'autore del celebre romanzo Le avventure di Pinocchio. Eurochocolate collaborerà anche alla creazione di una esperienza tutto cioccolato all'interno della Mostra Brick House Art, dove sarà data la possibilità di realizzare coloratissimi mattoncini in cioccolato.

"Siamo molto felici – dichiara Eugenio Guarducci Presidente di Eurochocolate e Direttore Artistico della Città del Cioccolato – di poter tornare ad Arezzo dopo un anno di pausa dovuta all'importante impegno che ci ha visto pienamente coinvolti nel realizzare il più grande museo esperienziale al mondo dedicato al Cacao e Cioccolato. Crediamo molto in questa sinergia che nel breve e medio periodo non potrà che favorire degli importanti ritorni in termine di presenze ed in particolare quelle afferenti al turismo organizzato."

"Il ritorno di Eurochocolate arricchisce ulteriormente la proposta di 'Arezzo Città del Natale' e rafforza una collaborazione nella quale crediamo molto – aggiunge il direttore aggiunto della Confcommercio Catiuscia Fei – Per noi di Confcommercio è un'opportunità importante anche perché alcune delle iniziative del festival troveranno spazio in luoghi che rappresentano ormai un punto di riferimento della manifestazione, dal Villaggio Tirolese alla Brick House. L'obiettivo è creare nuove occasioni di attrazione e di partecipazione, mettendo in relazione eventi, attività commerciali e visitatori e contribuendo così a rendere ancora più ricca e attrattiva l'esperienza del Natale ad Arezzo".

La presenza di Eurochocolate e della Città del Cioccolato ad Arezzo assicurerà l'organizzazione di interessanti approfondimenti di carattere didattico culturale che verranno realizzati anche grazie al coinvolgimento di protagonisti locali.

**Nella prima foto Gianluca Rosai, vice direttore Confcommercio Firenze e Arezzo con Liala Basagni del team eventi, in visita alla Città del Cioccolato. Nella seconda foto, Rosai e Basagni insieme al presidente di Eurochocolate Eugenio Guarducci con i golosi mattoncini protagonisti nell'ambito della Mostra Brick House Art**