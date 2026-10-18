Turismo, da stasera sulle televisioni nazionali il nuovo spot autunnale dell'Umbria. Meloni: "Raccontiamo una regione da vivere tutto l'anno e la magia del nostro autunno"

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(UNWEB) - Perugia, – Prende il via questa sera, sulle principali reti televisive nazionali, la nuova campagna di promozione turistica della Regione Umbria dedicata all'autunno. Presentato alla stampa nazionale a Palazzo Buonadrata di Rimini con un evento fuori salone al TTG, il nuovo spot prosegue il racconto avviato in primavera, confermando una strategia di comunicazione originale, ironica e riconoscibile, che punta a rafforzare il posizionamento dell'Umbria come destinazione da vivere in ogni stagione.

Protagonisti sono ancora una volta gli impiegati di un ufficio e un collega che, partito per una vacanza in Umbria, non ha più fatto ritorno. Questa volta a irrompere sulla scena è un cane da tartufi, simbolo delle eccellenze e delle esperienze che caratterizzano l'autunno umbro.

La campagna prevede due spot televisivi da 30 secondi, cinque da 15 secondi dedicati ad altrettante aree territoriali – Trasimeno, Valnerina, Parco del Monte Cucco, Orvietano e Media Valle del Tevere – e una versione cinematografica da un minuto. La programmazione interesserà le reti Rai, Mediaset e La7, con passaggi nelle fasce di maggiore ascolto e in prossimità dei principali telegiornali.

"Vogliamo raccontare un'Umbria capace di emozionare e sorprendere in ogni periodo dell'anno – dichiara l'assessora regionale al Turismo Simona Meloni –. L'autunno è una stagione straordinaria per scoprire i nostri borghi, i paesaggi, il tartufo, le produzioni di qualità e il patrimonio culturale. Con questa campagna rafforziamo la riconoscibilità della nostra destinazione e valorizziamo anche i territori meno conosciuti cercando anche di destagionalizzare i flussi. La nostra sfida è costruire un turismo sempre più diffuso, sostenibile e capace di generare opportunità per le comunità locali".

La promozione si estenderà anche alla stampa e al cinema, con un progetto visivo collegato agli scatti realizzati da Steve McCurry nell'ambito del workshop dedicato alla spiritualità, le cui immagini saranno esposte dal 29 ottobre all'Accademia di Belle Arti di Perugia.

Lo spot è visibile sul canale YouTube di UmbriaTourism a questo LINK