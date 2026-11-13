Nota stampa sul maltempo in Umbria
(UNWEB) – Perugia, - La situazione relativa al maltempo in Umbria al momento è sotto costante monitoraggio. Nelle ultime 12 ore sono state registrate precipitazioni con cumulate medie di 15-30 mm sui settori settentrionali e meridionali, con cumulate inferiori nelle zone centrali e Trasimeno.
Si segnalano innalzamenti dei livelli su gran parte delle sezioni dei bacini centrali e meridionali, mentre al momento sono in diminuzione i livelli sul bacino dell'Alto Tevere.
Superata la soglia "arancione" della sezione di Tevere a S. Lucia ed il superamento della soglia "giallo" nella sezione di Tevere a Pierantonio, Cerfone a Lupo e Sovara a Pistrino.
In sala operativa sono pervenute segnalazioni di allagamenti con alcune abitazioni interessate nel Comune di Citerna, con richiesta di attivazione del volontariato di Protezione civile e attivazione del Coc. La Protezione civile sta intervenendo nelle zone allagate con idrovore e assistenza alla popolazione, con il presidio idraulico operativo sul territorio.
Si prevedono ancora precipitazioni da sparse a diffuse in intensificazione tra la tarda mattinata e il pomeriggio.
Si prevede attenuazione dei fenomeni in serata.
Si raccomanda:
- di stare lontano da ponti, fiumi e altri corsi d'acqua
- di usare l'auto solo se strettamente necessario
- di evitare sottopassaggi
- di prestare attenzione alla segnaletica stradale ed alle indicazioni fornite dalle autorità che gestiscono l'emergenza e coordinano i soccorsi
- di prestare attenzione al fondo stradale scivoloso
Per aggiornamenti e informazioni in tempo reale, nonché relativamente ai comportamenti di autoprotezione da tenere, consultare il sito del centro funzionale regionale: cfumbria.regione.umbria.it
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