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Politica

Nota stampa sul maltempo in Umbria

Di Redazione Umbria Notizie Web 13 Novembre 2026 – 15:38 1 min di lettura

(UNWEB) – Perugia, - La situazione relativa al maltempo in Umbria al momento è sotto costante monitoraggio. Nelle ultime 12 ore sono state registrate precipitazioni con cumulate medie di 15-30 mm sui settori settentrionali e meridionali, con cumulate inferiori nelle zone centrali e Trasimeno.

Si segnalano innalzamenti dei livelli su gran parte delle sezioni dei bacini centrali e meridionali, mentre al momento sono in diminuzione i livelli sul bacino dell'Alto Tevere.

Superata la soglia "arancione" della sezione di Tevere a S. Lucia ed il superamento della soglia "giallo" nella sezione di Tevere a Pierantonio, Cerfone a Lupo e Sovara a Pistrino.

In sala operativa sono pervenute segnalazioni di allagamenti con alcune abitazioni interessate nel Comune di Citerna, con richiesta di attivazione del volontariato di Protezione civile e attivazione del Coc. La Protezione civile sta intervenendo nelle zone allagate con idrovore e assistenza alla popolazione, con il presidio idraulico operativo sul territorio.

Si prevedono ancora precipitazioni da sparse a diffuse in intensificazione tra la tarda mattinata e il pomeriggio.

Si prevede attenuazione dei fenomeni in serata.

Si raccomanda:

- di stare lontano da ponti, fiumi e altri corsi d'acqua

- di usare l'auto solo se strettamente necessario

- di evitare sottopassaggi

- di prestare attenzione alla segnaletica stradale ed alle indicazioni fornite dalle autorità che gestiscono l'emergenza e coordinano i soccorsi

- di prestare attenzione al fondo stradale scivoloso

Per aggiornamenti e informazioni in tempo reale, nonché relativamente ai comportamenti di autoprotezione da tenere, consultare il sito del centro funzionale regionale: cfumbria.regione.umbria.it

Nota della Redazione

Umbria Notizie Web precisa: la pubblicazione di un articolo e/o di un'intervista scritta o video in tutte le sezioni del giornale non significa necessariamente la condivisione parziale o integrale dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati possono rappresentare pareri, interpretazioni e ricostruzioni storiche anche soggettive. Pertanto, le responsabilità delle dichiarazioni sono dell'autore e/o dell'intervistato che ci ha fornito il contenuto. L'intento della testata è quello di fare informazione a 360 gradi e di divulgare notizie di interesse pubblico. Il giornale è a disposizione degli interessati per pubblicare comunicati o repliche. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre gli argomenti trattati e a consultare più fonti.

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