La Regione approva per la prima volta la programmazione del fabbisogno delle strutture socio-sanitarie. I nuovi posti autorizzabili. Presidente Proietti: "Una rete più equa e accessibile per rispondere ai nuovi bisogni della comunità nei territori".

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(UNWEB) – Perugia, – La Giunta regionale ha approvato la programmazione strategica 2026-2030 del fabbisogno delle strutture sociosanitarie, colmando un vuoto di anni, per garantire più servizi in una rete più omogenea dal punto di vista territoriale.

Una rete di strutture sociosanitarie più equilibrata, accessibile e capace di rispondere ai bisogni delle persone, con particolare attenzione alla qualità e alla sicurezza delle prestazioni, alla prossimità dei servizi e alla presa in carico delle situazioni di maggiore fragilità.

E' questo infatti l'obiettivo della programmazione del fabbisogno e della localizzazione territoriale delle strutture sociosanitarie che definisce il quadro di riferimento per lo sviluppo e la riorganizzazione della rete residenziale e semiresidenziale di assistenza territoriale extra-ospedaliera nei prossimi cinque anni.

La Regione punta così a superare una distribuzione dell'offerta non sempre omogenea, orientando la realizzazione e l'adeguamento delle strutture sulla base dei fabbisogni assistenziali effettivi, delle caratteristiche demografiche e sociali dei territori e delle valutazioni formulate dalle Aziende Usl.

Al centro ci sono i bisogni degli anziani, delle persone con disabilità e dei bambini, con particolare attenzione all'autismo e alla salute mentale, secondo un principio fondamentale: garantire servizi di qualità il più possibile vicini alle persone e alle loro famiglie con la casa come primo luogo di cura e con le strutture a supporto.

L'obiettivo è superare un'offerta a macchia di leopardo e le profonde difformità tra distretti, nella programmazione si prevede un cospicuo aumento di posti per le varie categorie di strutture.

Ad esempio per le strutture residenziali per anziani non autosufficienti è previsto nella regione l'aumento di ulteriori 1339 posti (oltre agli 883 già in iter autorizzativo) a fronte dei 2595 esistenti (privati e pubblici).

Vengono raddoppiati i posti per i pazienti affetti da alzheimer, oltre i 30 attuali, altri 30 da autorizzare.

A fronte dei 27 posti esistenti negli hospice pubblici ne saranno realizzati altri 58 e ulteriori 12 riservati ad hospice pediatrico -oggi assenti- come contemplato dalla legge regionale 1/2026 del centenario francescano e dal piano socio sanitario regionale.

Nelle strutture residenziali disabilità in età evolutiva (disturbi psichiatrici e del neurosviluppo) i posti attuali sono 30, ne sono autorizzabili 75, invece per le strutture semiresidenziali per minori (centri diurni) i posti attuali sono 63, ne possono essere autorizzati 240 (di cui 100 per minori affetti da autismo).

Il nuovo piano risponde alle nuove esigenze di salute della popolazione umbra, quindi i cambiamenti demografici ed epidemiologici: l'invecchiamento della popolazione, l'aumento delle condizioni di cronicità e disabilità, la crescente domanda di interventi per la salute mentale e la necessità di risposte sempre più specializzate per le dipendenze patologiche.

L'attuazione della programmazione avverrà progressivamente, secondo un calendario che prevede, in via generale, la possibilità di utilizzare fino al 70 per cento dei posti programmati entro il 2027 e un ulteriore 10 per cento entro il 2028.

Il piano sarà sottoposto a monitoraggio e sarà aggiornato annualmente in relazione all'evoluzione dei bisogni assistenziali.

Al termine del primo biennio inoltre sarà effettuata una ricognizione complessiva per valutare l'andamento degli interventi e definire la gestione delle disponibilità residue.

"L'obiettivo di questa programmazione – afferma la presidente Stefania Proietti - è favorire lo sviluppo di una rete più completa e articolata, capace di offrire percorsi assistenziali differenziati e di rispondere anche a bisogni per i quali oggi l'offerta regionale risulta insufficiente o non presente.

Uno degli elementi qualificanti della programmazione è il principio di equità, qualità delle cure e prossimità territoriale. La distribuzione dei posti nelle strutture residenziali e semiresidenziali sarà orientata al riequilibrio dell'offerta tra i diversi distretti, con particolare attenzione ai territori nei quali si registrano maggiori carenze. È inoltre previsto il potenziamento dei servizi semiresidenziali, per favorire la permanenza delle persone nel proprio contesto familiare e sociale e sostenere percorsi di autonomia e vita indipendente".