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Nuova guida per lo Csain Umbria: Fabio Moscatelli è il nuovo Commissario Straordinario

Di Redazione Umbria Notizie Web 20 Ottobre 2026 – 19:53 1 min di lettura

(UNWEB) Importante svolta ai vertici dello Csain (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) Umbria: Fabio Moscatelli è stato nominato nuovo Commissario Straordinario con funzioni di Presidente regionale. Contestualmente, a Moscatelli è stato affidato anche l'incarico di Commissario per la Provincia di Perugia. Ad affiancarlo nell'opera di rilancio dell'ente sarà Nicola Ugolini, nominato Vicecommissario regionale.

Moscatelli vanta un solido bagaglio di competenze nel panorama sportivo locale: è infatti già Vicepresidente del Coni Umbria, Consigliere regionale della Federtennis Umbria e Presidente provinciale dell’Ansmes Terni.

La nomina è stata fortemente voluta dal Presidente nazionale dello Csain, Salvatore Spinella, e concordata con il direttivo. La scelta premia l'esperienza maturata dal dirigente ternano in oltre quarant'anni di attività — prima come tecnico e poi come dirigente — con l'obiettivo prioritario di potenziare e rendere capillare la presenza dell'ente di promozione sportiva in tutta la regione.

Nel commentare l'incarico, Moscatelli ha sottolineato come sia un grande onore rappresentare in Umbria un ente di promozione sportiva di questo rilievo, ringraziando il Presidente Salvatore Spinella, Giovanni Scordo e il CLT per la stima e la fiducia dimostrate. Ha infine aggiunto che, insieme a Nicola Ugolini, lavorerà con la passione di sempre per favorire lo sviluppo e la crescita dello sport nel territorio.

Nota della Redazione

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